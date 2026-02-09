Stadio Chinetti, il sindaco di Solbiate Arno: "Il Milan è intervenuto per circa un milione di euro per una serie di adeguamenti"

Oreste Battiston, sindaco di Solbiate Arno, ha annunciato che i lavori allo Stadio Felice Chinetti, impianto che ospita le gare casalinghe del Milan Futuro, dovrebbero concludersi entro il 2026: "Questo è l’obiettivo che ci siamo dati. Da contratto l’azienda incaricata potrebbe proseguire oltre, ma speriamo di arrivare al traguardo prima della fine dell’anno" le sue parole riportate da malpensa24.it. I lavori, del valore complessivo di quasi 2,5 milioni di euro, sono concentrati sulla ristrutturazione della tribuna scoperta e l’impermeabilizzazione di magazzini: "Abbiamo quasi ultimato questa parte - spiega Battiston -. Il prossimo passo sarà la tribuna B, quella parzialmente coperta. Rifaremo anche gli spogliatoi e i magazzini, e poi ci concentreremo sulla casetta dove si cambiano le squadre della partite domenicali".

Lo stadio Chinetti, nel frattempo, ha già visto una serie di adeguamenti ad opera del Milan: "Il Milan è intervenuto per circa 1 milione di euro, adeguando lo stadio alle richieste della Lega Pro. La società si è occupata dell’illuminazione, dei seggiolini, della tribuna stampa e di installare due generatori da circa 400.000 euro che garantiscano tutte le funzioni anche in caso di blackout" ha concluso il sindaco Battiston.