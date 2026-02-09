L'Aiac assegna una "Panchina d'oro" speciale al ct palestinese Ehab Abu Jazar

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - L'associazione italiana allenatori calcio ha assegnato al ct della nazionale maschile palestinese, Ehab Abu Jazar, la 'Panchina d'oro speciale Aiac 2025'. Si tratta di un riconoscimento che l'Assoallenatori assegna ogni anno a un tecnico che abbia espresso, attraverso il proprio ruolo e la propria attività, una particolare funzione sociale, nel segno di un chiaro impegno valoriale. A consegnare il premio sarà il presidente dell'Aiac, Renzo Ulivieri, nell'ambito di una conferenza dedicata alla situazione dello sport palestinese, in programma venerdì prossimo, alle 11,30, nella sala stampa della Camera, iniziativa animata dall'onorevole Mauro Berruto.

Nell'occasione, sarà presentato un report, illustrato dal presidente del Comitato olimpico palestinese e della federcalcio palestinese, Jibril Rayoub, e all'evento parteciperanno Dima Said, ex calciatrice e portavoce della Federcalcio palestinese, Charlotte Phillips, atleta della nazionale femminile palestinese di calcio, Valerie Tarazi, nuotatrice olimpica palestinese e membro dell'Olympic Council of Asia oltre a Mona Abuamara, ambasciatrice di Palestina in Italia. (ANSA).