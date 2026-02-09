Trevisani: "Se Allegri quest’anno vince lo scudetto ci si inchina e gli si stringe la mano"
MilanNews.it
Il noto telecronista Riccardo Trevisani è stato ospite del podcast “Centrocampo”: la puntata è in uscita domani, ma nel frattempo queste sono alcune delle sue dichiarazioni:
“Se Allegri quest’anno vince lo scudetto ci si inchina e gli si stringe la mano. Il Milan è una squadra forte e potrebbe giocare 100 volte meglio di come gioca. Allegri è meglio di Fonseca e Conceiçao? Hai voglia. Ma per me è peggio di Spalletti. Parecchio. Ha vinto di più? È perché ha allenato la Juventus che era 20 punti più forte della seconda. “Ha vinto” è un giudizio che non conta una mazza. Chi non sa niente apre l’almanacco e dice: “Chi ha vinto? Ah, te sei bravo”. Io vedo le partite. Conte ha costruito la Juventus, e Allegri ci ha vinto gli scudetti”.
Pubblicità
News
MN - Zille (DAZN) sul mercato del Milan: "Sarebbe servito un difensore, ma anche solo Füllkrug va bene..."
Le più lette
2 Pellegatti sereno: “Sfortunati ad avere proprio noi la partita in casa l’8 febbraio, ma c’è Allegri”
3 Estupinan e le difficoltà che sta trovando al Milan. Parla l'ex tecnico: "Sono sorpreso, per me è un top nel suo ruolo"
06:34 Nella domenica delle medaglie olimpiche l’Inter spazza via anche il Sassuolo (5-0), Juve-Lazio 2-2
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Zille (DAZN): "Questo Rabiot non mi stupisce, Allegri e Tare le basi di questa stagione. Mercato? Füllkrug può bastare"
Franco OrdineLe “allegrate” Athekame e Fofana. Il futuro nelle mani dei medici. Due Milan? Non conviene a Furlani
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com