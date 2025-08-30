Modric: "Allegri mi chiede di comunicare tanto con i miei compagni, soprattutto con quelli più giovani"
Il Milan vince contro il Lecce al termine di una gara giocata bene e con convinzione rispetto alla brutta serata di San Siro. Intervenuto a DAZN nel post gara di Lecce, il centrocampista rossonero Luka Modric ha parlato così dopo la sua prima vittoria in maglia rossonera. Un estratto delle sue parole:
Su Allegri
"Il Mister mi chiede di comunicare tanto con i miei compagni, soprattutto con quelli più giovani. Sto imparando la lingua, mi piace l'Italia".
Sul Milan e la Serie A
"Fin da piccolo guardavo questo campionato per la presenza di tanti giocatori croati, soprattutto con il Milan che era la mia squadra preferita".
