Modric-Rabiot o De Bruyne-McTominay? De Paola: "Preferisco la prima coppia"

Paolo De Paola, giornalista, come di consueto è intervenuto a Maracanà sulle frequenze di TMW Radio. Le sue dichiarazioni in vista del big match Milan-Napoli.

Milan-Napoli, confronto tra Allegri e Conte. Chi preferisce oggi?

"Se si vedono gli ultimi 5 anni non c'è da discutere, Conte è su un altro pianeta. Allegri sta tornando a certi livelli. Ha avuto una pausa che Conte non ha avuto. Adesso Allegri sta facendo finalmente vedere qualcosa di questo passato illustre".

Quale sarà la chiave di questa partita?

"Il confronto a centrocampo. Ma faccio un nome: Spinazzola. Potrebbe incidere per il Napoli. E poi forse Saelemaekers".

Modric-Rabiot e De Bruyne-McTominay: quale coppia preferisce?

"La prima. McTominay cerca di fare sempre il tuttofare ma mi sembra che sia frenato da De Bruyne. Avere tutta quella qualità ok ma non danno l'idea di strapotere come c'era lo scorso anno solo con McTominay. De Bruyne deve ancora sciogliersi un po'. Ripeto: per tutte e due arriva un primo avversario serio. E' un vero test Scudetto".