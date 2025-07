Modric: "Sono molto felice. Mi aspettano grandi sfide, avrò tempo per parlare di tutto”

Luka Modric è sbarcato pochi istanti fa allo scalo dei voli privati di Malpensa. Il nuovo campione rossonero ha poi rilasciato le sue prime dichiarazioni da milanista:

"Sono molto felice di essere qui. Mi aspettano grandi sfide e avrò tempo per parlare di tutto” Le sue prime parole da rossonero.

Ora il campione croato si recherà subito presso la clinica La Madonnina di Milano per svolgere le visite mediche di rito. Successivamente il giocatore andrà prima al Centro Ambrosiano per l'idoneità sportiva e poi a Casa Milan per la firma del contratto annuale che lo legherà al Diavolo fino al 30 giugno 2026. In serata ripartirà per la Croazia per un po' di vacanza, ma prima dovrebbe andare a Milanello per salutare mister Allegri e i suoi nuovi compagni di squadra.