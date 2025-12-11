Modric su Allegri: "Mi ha sorpreso per la sua personalità, mi piace lavorare con lui"
Dopo aver ritirato il "Premio Leggenda" durante l'11^ edizione dei Gazzetta Sports Awards, Luka Modric ha dichiarato dal palco: "Io mi sento bene, mi piace quello che faccio. Mi sento bene fisicamente mentalmente, mi sto divertendo e tutto sta andando bene. Spero di continuare così. Sto facendo un buon lavoro con il Milan, uno dei miei club favoriti.
Da bambino sognavo di giocare per questa grande squadra. Il calcio italiano è diverso da quello spagnolo, ma è un campionato molto competitivo. Forse all'estero non si realizza quanto sia difficile. Non mi ha sorpreso perchè l'ho sempre visto. Allegri? Allegri è un grande allenatore, è un vincente. Mi ha sorpreso per la sua personalità, mi piace lavorare con lui per la sua capacità di farlo con i grandi campioni".
