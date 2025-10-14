Modric visita i ragazzi e le ragazze del settore giovanile rossonero: il video
Giornata speciale per i giovani ragazzi e le giovani ragazze del settore giovanile del Milan. I talenti rossoneri del domani, nel pomeriggio di oggi, hanno accolto il fuoriclasse rossonero Luka Modric che è venuto in visita al "Puma House of Football", già Centro Vismara, da anni casa delle squadre giovanili milaniste.
Modric ha abbracciato e fatto foto con i ragazzi del Milan, che lo hanno guardato con ammirazione, specialmente i più piccoli: il croato si è fermato anche a chiacchierare con Vincenzo Vergine, responsabile del settore giovanile. Il Milan, sui propri canali social, ha pubblicato il video del pomeriggio di Modric:
