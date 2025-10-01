Moggi non ha dubbi: "Milan tra le favorite per lo scudetto. Allegri è il migliore"

Sulle pagine di Libero, l'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha commentato così l'inizio di stagione del Milan di Massimiliano Allegri: "Il Milan entra di diritto nel novero delle favorite per lo scudetto dopo aver battuto il Napoli 2-1 a San Siro. Riteniamo che al suo interno abbia ottime individualità: c’era bisogno di un gestore che coordinasse le caratteristiche dei singoli ed è arrivato Allegri, che è il migliore.

Con lui sono arrivati anche Rabiot e Modric ad equilibrare i reparti. Ovviamente la vittoria del Milan va interpretata mettendo in rilievo le assenze del Napoli, che hanno costretto Conte a reinventare la difesa, addirittura facendo esordire Marianucci. Ci sembra quindi logico concedere al Napoli le attenuanti del caso".