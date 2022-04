Mohammed bin Mahfoudh Alardhi, chi è il presidente esecutivo di Investcorp che vuole comprare il Milan

Investcorp e Mohammed Al Ardhi al momento sono i nomi sulla bocca di tutti i tifosi del Milan, e il perché è facile intuirlo. Il fondo mediorientale è in trattativa esclusiva, riportano Reuters e Bloomberg, con Elliott per l’acquisto del Milan, con le cifre dell’affare che si aggirerebbero sul miliardo di euro.

Al Ardhi è il presidente di Investcorp, fondo i cui investimenti sono parecchio differenziati che gestisce circa 40 miliardi di dollari.

Mohammed bin Mahfoudh Alardhi, questo il suo nome completo, ha alle spalle una lunga carriera militare prima di diventare presidente esecutivo di Investcorp. Come si può leggere sul sito ufficiale del fondo, Al Ardhi è un vice maresciallo dell'aeronautica in pensione, entrato a far parte della Royal Air Force (RAFO) dell'Oman nel 1978 e successivamente nominato capo dell'aeronautica militare dell'Oman. Ha conseguito una laurea in Scienze Militari presso il Royal Air Force UK Staff College di Bracknell, nel Regno Unito, e un Master in Pubblica Amministrazione ad Harvard. Si è inoltre laureato alla Royal Air Force Military Academy di Cranwell, sempre nel Regno Unito, e possiede un ulteriore titolo accademico alla National Defense University di Washington D.C. Oltre al suo ruolo in Investcorp, di cui fa parte dal 2008, Al Ardhi è entrato a far parte di diversi altri consigli tra cui quello dell'International Advisory Board of The Brookings Institution a Washington, DC. Fa anche parte del consiglio del World Economic Forum, dell’Harvard Kennedy School Dean e dell’Harvard Center for Public Leadership

Attualmente è sposato con 5 figli e vive nella capitale dell’Oman, Muscat. È un uomo dagli innumerevoli interessi e passioni: ad oggi ha scritto tre libri ed è amante di arrampicate. Ha addirittura scalato il Kilimanjaro.

Al momento la trattativa fra Investcorp ed Elliott è in fase esclusiva, con i due fondi che avrebbero completato le due diligence, ovvero uno studio approfondito su dati e conti relativi all'oggetto di una trattativa. In questo caso il Milan. Al momento non si può far altro che attendere l'esito dei negoziati, tenendo comunque in mente che si tratta di qualcosa reale e concreto.