Moncada abilitato al ruolo di Direttore Sportivo: superato l'esame FIGC

Geoffrey Moncada, riporta un comunicato della FIGC, è abilitato al ruolo di Direttore Sportivo dopo aver seguito il corso di formazione per Direttori Sportivi organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Unisalento e aver sostenuto l'esame in data 03/07/2025. 

Il corso, parallelo rispetto a quello ufficiale FIGC, ha permesso di ottenere i requisiti per sostenere l'esame da Direttore a Coverciano e prendere il patentino FIGC.