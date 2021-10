Mondiale ogni 2 anni, Ceferin: "Avrebbe conseguenze gravi per il calcio"

La UEFA, proprio come la CONMEBOL, è contraria all'istituzione di un Mondiale ogni 2 anni. Quest'oggi Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha annunciato che si parlerà di questa possibilità il prossimo 20 dicembre: "Con l'obiettivo - si legge nel comunicato diramato oggi - di raggiungere un accordo sulle strutture delle finestre delle competizioni per club e nazionali all'interno dei calendari internazionali delle partite per uomini e donne calcio".

Infantino in un primo momento voleva arrivare a votazione sulla possibilità di inserire in calendario un Mondiale ogni 2 anni già a dicembre. Poi però ha fatto un passo indietro, anche su diretto suggerimento del presidente della UEFA Aleksander Ceferin: "Chiedo seriamente a te e alla FIFA di non spingere per il voto, perché ciò potrebbe avere conseguenze terribili per il calcio in generale", ha detto Infantino nel corso del Consiglio di oggi. E così è stato, almeno per il momento...