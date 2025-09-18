Mondiale U20, il Lecce non libera Camarda per la convocazione
MilanNews.it
I club di Serie A continuano a dare, o meno, l'ok per le convocazioni per il Mondiale U20, che andrà in scena in Cile dal 27 settembre al 19 ottobre. Il Milan non ha dato l'ok alla convocazione di Torriani e Bartesaghi, soprattutto dopo i problemi fisici accusati da Maignan e Pavlovic durante Milan-Bologna.
Il Lecce ha invece autorizzato Matias Perez a partire col Cile, mentre Francesco Camarda, giovane attaccante in prestito dal Milan, rimarrà a Lecce: al momento è una pedina troppo importante per Di Francesco che ci punta in modo serio. Nunziata, ct degli Azzurrini, dovrà fare a meno anche di Pio Esposito dell'Inter.
Pubblicità
News
Quel pasticciaccio della telefonata. Al lavoro per riportare la Curva Sud. Galliani a San Siro non è una sorpresadi Franco Ordine
Le più lette
1 Quel pasticciaccio della telefonata. Al lavoro per riportare la Curva Sud. Galliani a San Siro non è una sorpresa
2 Il CIO si è espresso sulla richiesta di Sanchez di escludere Israele dalle competizioni sportive: la decisione
3 Lotito durissimo: "Non abbiamo uno scudetto ma non siamo in mezzo alla m***a. Roma, Milan e Inter sì"
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Bonfrisco: "Milan penalizzato dagli arbitri, Marcenaro e Fabbri dovrebbero offrire una cena a Modric. Allegri e Leao possono stupire tutti"
Carlo PellegattiLe praterie. Modric capo cordata. Galliani, il Mbappé dei dirigenti. L'invito di Infantino. La giacca di Allegri
Pietro MazzaraModric-Rabiot, una coppia splendida. Santi: fischi e necessità. Questione tifo organizzato: il Milan si muove
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com