Mondiale U20, il Lecce non libera Camarda per la convocazione

I club di Serie A continuano a dare, o meno, l'ok per le convocazioni per il Mondiale U20, che andrà in scena in Cile dal 27 settembre al 19 ottobre. Il Milan non ha dato l'ok alla convocazione di Torriani e Bartesaghi, soprattutto dopo i problemi fisici accusati da Maignan e Pavlovic durante Milan-Bologna.

Il Lecce ha invece autorizzato Matias Perez a partire col Cile, mentre Francesco Camarda, giovane attaccante in prestito dal Milan, rimarrà a Lecce: al momento è una pedina troppo importante per Di Francesco che ci punta in modo serio. Nunziata, ct degli Azzurrini, dovrà fare a meno anche di Pio Esposito dell'Inter.