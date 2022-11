Mondiali, il primo rossonero impegnato sarà Ballo-Tourè

Mancano sei giorni all'inizio dei Mondiali in Qatar: le nazionali si troveranno e avranno solo una settimana di tempo per entrare in clima per il torneo. La prima partita si giocherà domenica prossima, il 20, alle ore 17 italiane tra i padroni di casa del Qatar e l'Ecuador. Il primo rossonero impegnato sarà invece Fodè Ballo-Tourè con il suo Senegal che lunedì 21, fra una settimana esatta, sfiderà l'Olanda alle ore 17.