Mondiali, Stati Uniti agli ottavi di finale: assist decisivo per Dest contro l'Iran

© foto di www.imagephotoagency.it

Gli Stati Uniti hanno conquistato la qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali. La nazionale statunitense ha battuto l'Iran per 1-0 nell'incontro valido per la terza giornata del Girone B, ottenendo il pass per il secondo turno insieme all'Inghilterra. Anche il rossonero Dest è sceso in campo contro gli asiatici, servendo l'assist decisivo per Christian Pulisic in occasione del gol americano.