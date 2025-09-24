Monguzzi: "San Siro: delibera fermata in commissione. Dilettanti allo sbaraglio"

Carlo Monguzzi, consigliere comunale di Milano per il Gruppo consiliare Europa Verde Beppe Sala Sindaco, sul suo profilo Facebook racconta di una situazione che, secondo lui, andrà a toccare direttamente la delibera sulla cessione dei diritti sulla Grande Funzione Urbana che include lo stadio di San Siro che dovrebbe essere trattata domani in Consiglio Comunale. Questo il suo post integrale:

"San Siro: delibera fermata in commissione. Dilettanti allo sbaraglio. La sinistra triste si fa ostruzionismo da sola.

DELIBERA FERMATA IN COMMISSIONE E MAGGIORANZA SENZA NUMERO LEGALE. DOMANI IL CONSIGLIO COMUNALE NON PUÒ TRATTARLA

Incredibile colpo di scena a Palazzo Marino, con l’Opposizione che prendendo in contropiede la Maggioranza la fa trovare senza numero legale in Commissione. La delibera sulla cessione dei diritti sulla Grande Funzione Urbana che include lo Stadio non potrà andare domani in Aula perché risulta non licenziata. La situazione per la maggioranza si complica e la strada adesso si fa in salita.

Ci sono 2 Commissioni (Bilancio e Urbanistica) i cui Presidenti volevano darla per discussa, ma c’è stata l’opposizione della minoranza che usando bene il Regolamento ha preso alla sprovvista, la Maggioranza che si è rivelata non in numero sufficiente per decidere. C’è una Commissione (Sport) che si è riunita, ma non l’ha ancora data per discussa.

Ci sono 3 Commissioni (Ambiente, Legalità e Affari Istituzionali) che hanno iniziato la fase istruttoria, ma non possono concluderla perché sono state escluse dall’ultima seduta congiunta solo perché presiedute da 3 Consiglieri che votano contro il provvedimento. E c’è una Commissione (Legalità - Antimafia) che deve ancora riunirsi".