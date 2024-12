Montolivo: "Situazione che crea incertezza. Tifo deluso per le nubi sul futuro: questa squadra va rinforzata"

vedi letture

Nel pre partita di Hellas Verona-Milan che si sta giocando questa sera, ha preso la parola dagli studi di Sky Sport 24 anche l'ex capitano rossonero Riccardo Montolivo che ha commentato la fresca notizia del rifinanziamento del vendor loan del Fondo Elliott in favore di RedBird.

Le parole di Montolivo: "Situazione che crea incertezza. Credo che comunque se possiamo fare critiche a Fonseca che non è riuscito a creare un feeling con i giocatori principali. Il tifo è senza dubbio deluso per le nubi che vede sul futuro: in questo senso arrivano notizie sui rinnovi di Reijnders e Maignan che sono notizie. Ma questa squadra va rinforzata: squadra che è arrivata seconda e che ora è all’ottavo posto. Quindi problemi ce ne sono.".

Il comunicato ufficiale del club: "AC Milan ha informato oggi che è stato completato un rifinanziamento del Vendor Loan detenuto da veicoli gestiti da Elliott Advisors UK Limited ("Elliott"). Il rifinanziamento con Elliott, nella sua posizione esclusivamente di finanziatore, comprende un ulteriore investimento di €170 milioni da parte della proprietà di AC Milan, RedBird Capital ("RedBird"), che riduce la quota capitale del prestito a €489 milioni, con scadenza ora fissata a Luglio 2028.

Paolo Scaroni, Presidente di AC Milan, ha così commentato: "Nel corso degli ultimi anni, il posizionamento finanziario di AC Milan è costantemente cresciuto e si è rafforzato sotto la guida di RedBird, un proprietario con impegno a lungo termine. Un lavoro significativo è stato svolto per garantire la stabilità del nostro iconico club, posizionarlo per un successo operativo sostenibile e alimentare l'eredità, la tradizione e i valori dei Rossoneri"."