Monza, Galliani ringrazia la squadra per il terzo posto. Anche a nome di Berlusconi

Il Monza manca l'approdo diretto in Serie A chiudendo al terzo posto in classifica dietro Empoli e Salernitana, ma proverà comunque a conquistare l'obiettivo fissato a inizio anno. L'amministratore delegato del club Adriano Galliani nel dopo gara ha voluto ringraziare la squadra, anche a nome del presidente Silvio Berlusconi, per aver chiuso sul podio la stagione regolare spiegando che l'obiettivo resta quello di essere una delle tre squadre che saranno promosse in Serie A.