Monza, nuovo tentativo per Romagnoli ma la Lazio resta in pole

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio resta in pole per assicurarsi le prestazioni di Alessio Romagnoli, ma non è l'unico club che sta provando a convincere il giocatore in scadenza di contratto con il Milan: dopo il sondaggio di settimana scorsa del Valencia, infatti, il Monza, neo promosso in Serie A, ha infatti fatto un nuovo tentativo per il difensore. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.