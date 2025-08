Morata-Como, Di Marzio: "L'affare si sta sbloccando, il Como pagherà al Galatasaray 3 milioni più bonus"

Mercato che entra sempre più nel vivo, non solo per quanto concerne il discorso legato al Milan e alle sue trattative, ma anche ai suoi ex giocatori. Alvaro Morata, quasi impalpabile nella sua breve esperienza in rossonero, sarebbe a un passo al ritorno in Italia, al Como. Dopo aver giocato col Galatasaray negli ultimi mesi, lo spagnolo è vicino a sposare il progetto del Como di Fabregas.

Le parole di Gianluca Di Marzio:

“Como-Alvaro Morata, l’operazione si sta sbloccando. Nelle ultime ore ci sono stati dei dialoghi positivi, adesso si attende di formalizzare il tutto. Il Como pagherà al Galatasaray 3 milioni più bonus per chiudere l’operazione”.