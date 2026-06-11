Moretto: "Il Milan ha un modus operandi molto americano. Siamo nella fase finale del casting"

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Matteo Moretto ha raccontato qual è il modus operandi del Milan nella scelta del nuovo allenatore. Glasner è il nome che ad oggi piace di più

In merito alla situazione in casa rossonera, Matteo Moretto ha spiegato in un video su canale YouTube di Fabrizio Romano: "Il Milan ha un modus operandi molto americano, quindi colloqui via telematica, massimo tre, e poi dopo si passa al colloquio individuale. So che in questo momento siamo nella parte del colloquio individuale, dunque siamo verso la fase finale di questo casting. E' vero che Glasner piace tanto, ma ad oggi non mi sento di dire che che ci sia un profilo vicino alla firma. Non c'è nessun trattativa in chiusura.

Ad oggi il nome di Glasner è quello che piace di più e che convince un po' di più, però è anche da capire cosa pensa Glasner, cioè se le garanzie che il Milan gli darà sono quelle che l'austriaco vuole oppure no. Io sicuramente posso dire che c'è un allenatore che è stato accostato al Milan negli ultimi giorni che è Arbeloa che però è in trattativa avanzata con il Fulham".