Trevisani: "Agli americani non interessa che il tifoso sia triste perché tanto è un cliente. Ma è davvero difficile fare le cose per bene?"
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Riccardo Trevisani, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio sulla gestione del Milan da parte della proprietà americana.
Riccardo Trevisani, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio sulla gestione del Milan da parte della proprietà americana: "Negli anni di RedBird il Milan ha speso tanti soldi, ha fatto tante rivoluzioni e non c'è una bella aria. Ok, non hanno la priorità di vincere, non interessa che il tifoso sia triste perché tanto per loro il tifoso è un cliente, ma è davvero difficile fare le cose per bene? È così difficili capire dopo tanti anni come funziona il calcio e il calcio italiano? Gli americani non hanno proprio idea di come si lavora".
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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