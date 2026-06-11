Pellegatti: "Sono favorevolissimo a una soluzione che vedrebbe Calvelli come CEO, Rangnick a capo dell’intero progetto, Ozek ds e Glasner allenatore"

vedi letture

Nel corso del suo editoriale su MilanNews.it, il giornalista Carlo Pellegatti si è così espresso sui movimenti per la dirigenza del Milan.

Nel corso del suo editoriale su MilanNews.it, il giornalista Carlo Pellegatti si è così espresso sui movimenti per la dirigenza del Milan: "Io sono favorevolissimo, lo ripeto all’infinito, a una soluzione che vedrebbe, alla testa della società, Massimo Calvelli come CEO. Ralf Rangnick a capo dell’intero progetto. A lui scegliere l’allenatore, Oliver Glasner o Mathias Jaissle. Come direttore sportivo il mio preferito è Devin Ozek, creatore, insieme a Simon Rolfes, del miracolo Bayer Leverkusen, bravo a interrompere il dominio del Bayern Monaco e a conquistare la finale di Europa League. Il capo scouting deve essere individuato sempre da Rangnick, che vorrebbe anche gestire il settore giovanile.

Il Milan e i “cacciatori di teste” continuano così nel loro casting, contattando figure, per nascita anagrafica e calcistica, totalmente differenti una dall’altra. Con il rischio, come nelle barzellette, che arrivi un CEO inglese, un allenatore tedesco, un direttore sportivo spagnolo e un capo scouting francese. È così difficile affidare lo sgombero delle macerie e la ricostruzione a un ingegnere, che deciderà quale sarà l’architetto, il geometra, il capo cantiere e il responsabile delle vendite? Credo che il quarto piano sia diviso, come al solito negli ultimi trentasei mesi, sull’ipotesi di perdere qualche leva di comando, con delega completa a Herr Ralf. Cardinale e Calvelli forse tendono a questa soluzione, mentre Ibra, secondo le indiscrezioni, avrebbe molte remore a lasciare totale spazio al dirigente tedesco".