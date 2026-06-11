MN - Peeters consiglia De Cat al Milan: "Ottimo giocatore, diventerà un grande. Credo sia adatto alla Serie A"

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L’ex giocatore del Genk e nazionale belga Bob Peeters ha rilasciato un’intervista esclusiva a MilanNews.it, realizzata dal giornalista Alessandro Schiavone; si tratta della seconda parte della nostra chiacchierata con Peeters, dopo la prima puntata pubblicata alcune settimane fa.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Sul potenziale dell’astro nascente del calcio belga Nathan De Cat e sulle differenze con Konstantinos Karetsas

“È molto giovane e anche molto talentuoso. Non è tecnico quanto Karetsas, ma resta un ottimo giocatore. È un numero 8 moderno, un classico box-to-box. È piuttosto alto e fisicamente strutturato. È già un ottimo giocatore, ma nel lungo periodo diventerà un grande giocatore. È un elemento molto importante per l’Anderlecht, ma credo che sia adatto sia al calcio italiano sia alla Premier League. È molto forte fisicamente e, se riuscirà a diventare ancora più forte aggiungendo maggiore resistenza al suo repertorio, penso che possa avere una carriera persino più importante di Karetsas. De Cat è un giocatore moderno e più atletico. Se guardiamo alla Serie A e alla Premier League, molti calciatori si distinguono per la loro fisicità. Per arrivare ai massimi livelli servono qualità atletiche di questo tipo”.