Rangnick aspetta il Milan e fa spazientire la Federcalcio austriaca in merito al rinnovo
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Il futuro di Ralf Rangnick continua ad essere un'incognita, considerando il fatto che il tedesco non ha ancora preso nessuna decisione.
Mentre la Federcalcio austriaca attende una risposta sul rinnovo di contratto che gli è stata presentata negli corsi giorni, Ralf Rangnick continua ad aspettare il Milan nella speranza che venga presa una decisione.
Secondo fonti austriache, l'incertezza sul futuro dell'attuale CT dell'Austria sarebbe in crescita proprio per via del pressing del club rossonero, alla ricerca di un direttore tecnico al quale affidare la rivoluzione cominciata da più di 15 giorni. L'OFB avrebbe già presentato da tempo una propria all'allenatore/dirigente tedesco, ma Rangnick non ha ancora sciolto le riserve. Intanto l'Austria resta concentrata sul Mondiale, con l'esordio in programma il 17 giugno contro la Giordania.
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