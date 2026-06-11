Ordine e il momento del Milan: "Sulla parte sportiva almeno siamo sulla via della definizione"

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Franco Ordine, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Il Milan pubblicamente non c'è, però mi pare che le notizie che arrivano ci danno che..."

Il Milan si appresta a costruire il proprio futuro con la consapevolezza che serviranno scelte precise e una visione chiara. La stagione appena terminata ha lasciato insoddisfatti club e tifosi, imponendo una riflessione approfondita. I risultati raggiunti sono stati inferiori alle aspettative e hanno spinto la dirigenza a valutare nuove prospettive.

La società vuole tracciare un percorso definito che riporti continuità e competitività alla squadra. Pianificazione e equilibrio rappresenteranno fattori decisivi per la riuscita del progetto. Le prossime settimane saranno determinanti per le decisioni da prendere. Il Milan punta ad avviare un nuovo ciclo basato sulla crescita graduale e sul ritorno ad alti livelli. Oliver Glasner potrebbe essere il primo protagonista di questa nuova avventura.

Intanto Franco Ordine, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Il Milan pubblicamente non c'è, però mi pare che le notizie che arrivano ci danno che è in via di conclusione la trattativa per ristabilire almeno la linea di comando tecnica, con Rangnick. mancherebbe all'appello l'ad, la pedina principale dell'azienda, del quale però non abbiamo indiscrezioni, e poi il ds. Sulla parte sportiva almeno siamo sulla via della definizione".