Ordine: "Una fazione contro l’altra armata: è stato questo il vero virus che ha reso disastroso il finale di stagione"

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Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sulle parole di Igli Tare presso il Milan Club Old Clan: "Ho molto apprezzato il suo intervento “patriottico” a un convegno di tifosi a proposito della sua esperienza in rossonero. Lo ha fatto senza prendersi rivincite polemiche, senza veleni ma raccontando probabilmente le difficoltà incontrate in quel clima di casa Milan da una fazione contro l’altra armata. È stato questo il vero virus che ha reso disastroso il finale di stagione".

COSA HA DETTO TARE

L'avventura di Igli Tare al Milan è durata meno di un anno e nonostante un finale disastroso, tra qualificazione in Champions League mancata e il licenziamento di fine maggio, il dirigente albanese ha dimostrato grande attaccamento ai colori rossoneri fino alla fine. Ospite della cena di fine stagione del Milan Club Old Clan, Tare ha voluto ringraziare il popolo rossonero per l'affetto ricevuto. Queste le sue parole: “Ho accettato questo invito con grande piacere e onore perché, quando sono arrivato l’anno scorso, il primo incontro l’ho fatto con voi e ho ricevuto subito quello che ho sempre amato: l’amore per questa maglia e questi colori. Mi sento un po’ colpa perché, all’ultima giornata, non ce l’abbiamo fatta a portare il Milan in Champions. Però una cosa rimane: il Milan è più grande di tutti quanti. E anche se è stato per un anno, per me è stato un grande onore lavorare per questo club e sarete nel mio cuore ovunque sarò”.