MN - Il mercato del Milan, Longoni: "Sono preoccupato, Modric non resterà e Rabiot vuole il Napoli"

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Un estratto delle considerazioni di Andrea Longoni in esclusiva per MilanNews.it in ottica futuro e mercato. Questo il suo pensiero sul momento del club

Nel solito caos fatto di ritardi, mancate conferme e un mercato che ancora non è decollato, il Milan si trova a fare i conti con la triste realtà. Parliamo di un club ormai ridotto all'osso. Una situazione gravissima che, ancora oggi non vede una via di fuga, una speranza, una luce. E' incredibile come questa proprietà sia riuscita, quasi a far rimpiangere coloro che sono stati cacciati quasi un mese fa, comportandosi allo stesso modo, se non peggio. In merito a tutte queste problematiche, Andrea Longoni, storico giornalista, conduttore televisivo e tifoso milanista è stato intervistato in esclusiva per la redazione di MilanNews.it sulla difficile attualità che vede il mondo Milan in subbuglio. Ritardi, un mercato che non decolla e un ambiente negativo e di poche speranze per il futuro. Questo un breve estratto delle parole di Longoni:

Sul mercato?

"Il Milan deve fare tantissimo, sia a livello qualitativo sia a livello numerico. Modric non proseguirà col Milan e Rabiot vuole il Napoli. A Jashari darei un'altra chance, ma questa squadra va rafforzata perchè si rischia di perdere giocatori importanti. Ci sono poche risorse senza la Champions. Cardinale investe più di tutti è una filastrocca".