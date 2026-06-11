MN - Longoni rassegnato: "Siamo rovinati, a questa proprietà non interessa fare calcio, non è in grado"

vedi letture

Un estratto delle considerazioni di Andrea Longoni in esclusiva per MilanNews.it in ottica futuro e mercato. Questo il suo pensiero sul momento del club

Nel solito caos fatto di ritardi, mancate conferme e un mercato che ancora non è decollato, il Milan si trova a fare i conti con la triste realtà. Parliamo di un club ormai ridotto all'osso. Una situazione gravissima che, ancora oggi non vede una via di fuga, una speranza, una luce. E' incredibile come questa proprietà sia riuscita, quasi a far rimpiangere coloro che sono stati cacciati quasi un mese fa, comportandosi allo stesso modo, se non peggio. In merito a tutte queste problematiche, Andrea Longoni, storico giornalista, conduttore televisivo e tifoso milanista è stato intervistato in esclusiva per la redazione di MilanNews.it sulla difficile attualità che vede il mondo Milan in subbuglio. Ritardi, un mercato che non decolla e un ambiente negativo e di poche speranze per il futuro. Questo un breve estratto delle parole di Longoni:

Come mai tutto questo ritardo? Il Milan non si rende conto..

"E' una bella domanda. Posso capire i dubbi di Rangnick e le garanzie chieste, però poi il tempo passa e devi arrivare a una decsione. Alla base c'è un approccio tutto americano, che col Milan c'entra poco lo abbiamo capito un po' tutti. Credo che a loro non interessi fare calcio e non lo sanno nemmeno fare, vogliono insegnare cose ma non sanno nemmeno loro cosa significhi lavorare in questo settore. Ignorano le regole fondamentali come quella della tempistica, il Milan è in ritardo su tutto, oltre ogni ragionevole tempistica, siamo rovinati..".