Vlahovic offerto a Barcellona, Real e Atletico. Ma nessun club ha deciso di procedere

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Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Dusan Vlahovic è stato offerto a Barcellona, Real Madrid e Atlético Madrid.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Dusan Vlahovic è stato offerto a Barcellona, Real Madrid e Atlético Madrid nell’ultima settimana. Nessun club spagnolo finora ha deciso di procedere per l’attaccante ormai ex Juventus.

VLAHOVIC NON RINNOVA CON LA JUVE

Dusan Vlahovic non continuerà la sua carriera alla Juventus: dopo l'incontro tra il club bianconero e l’entourage dell'attaccante serbo (presente anche il padre), le parti non hanno trovato un accordo economico per il rinnovo e quindi il giocatore, che in scadenza il prossimo 30 giugno, andrà via a parametro zero. Lo riferisce sul suo sito Gianluca Di Marzio che aggiunge che la richiesta di ingaggio del centravanti è risultata troppo alta rispetto all’offerta avanzata dalla Juventus, rendendo di fatto impossibile arrivare ad un'intesa per il prolungamento: "Dopo questo confronto, non sono previsti - ha scritto l'esperto di mercato di SkySport - ulteriori appuntamenti tra le parti. La situazione appare quindi definita: Vlahovic e la Juventus si separeranno al termine della stagione, con il rapporto che si avvia verso la conclusione naturale del contratto. Nel frattempo, oggi l’attaccante si è presentato alla Continassa per svolgere terapie, proseguendo il proprio percorso di lavoro individuale in attesa dei prossimi impegni". Su di lui potrebbe esserci anche l'interesse del Milan... se solo i rossoneri riuscissero a concludere per direttore sportivo e allenatore.