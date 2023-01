Mourinho scarica Zaniolo, Tuttosport riporta le sue parole: "Purtroppo resta"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Zaniolo purtroppo resta". Anche l'edizione odierna di Tuttosport riprende le parole forti pronunciate in conferenza stampa da José Mourinho. Il tecnico della Roma ha di fatto scaricato Nicolò Zaniolo dopo la volontà del giocatore di lasciare Roma in questa sessione di calciomercato. Intanto i giallorossi sono impegnati questa sera contro il Napoli in una sfida da sempre molto affascinante.