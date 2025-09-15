Moviola CorSport: spinta di Lukumi su Nkunku. Heggem tocca Pulisic in area, un dubbio resta

Secondo il Corriere dello Sport, non è stata convincente la direzione di gara di ieri dell'arbitro Mercenaro in Milan-Bologna. L'episodio che ha creato più polemiche è stato senza dubbio quello del rigore prima dato e poi tolto in seguito all'intervento del VAR al Milan: "Non c’è fallo di Freuler su Nkunku: è il rossonero che tocca il piede di Freuler già a terra, giusto revocare. Ma... Ma il primo intervento di Lucumi era più punibile, spinta con il fianco destro sul rossonero".

C'è poi un altro episodio dubbio, sempre in area del Bologna e che ha visto protagonista il rossonero Christian Pulisic: "Heggem tocca Pulisic in area, movimento deciso verso l’avversario, Rocchi vuole rigori che siano tali, un dubbio resta". Giusto invece annullare agli emiliani il gol segnato nel primo tempo da Cambiaghi per fuorigioco: "Cambiaghi in fuorigioco sul tiro di Orsolini, deviato (e non giocato, quindi non sana alcuna posizione) da Pavlovic, Cambiaghi è in fuorigioco, oltre Tomori. In gioco Castro, che ha lasciato il pallone al compagno. Avesse tirato (e segnato) lui, sarebbe stato tutto buono".

