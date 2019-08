Mundo Deportivo - Correa si allena regolarmente con l’Atletico

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘Mundo Deportivo’, Angel Correa questo pomeriggio si è regolarmente allenato con l’Atletico, per preparare la sfida di campionato contro il Getafe prevista per domenica sera. Il club spagnolo, in vista dell’arrivo di Rodrigo, sta cercando di cedere il talento argentino, ma nonostante ci sia l’accordo tra l’entourage del calciatore ed il Milan, attualmente manca ancora l’accordo tra le due società.