Musah a DAZN: "Nonostante il rosso stavamo spingendo e creando comunque, non eravamo in difficoltà"

Yunus Musah ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Empoli-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Volevate questa vittoria, il mister ha rischiato ed il risultato vi ha premiato

“La sensazione in campo era che nonostante il rosso stavamo spingendo e creando comunque. Non avevamo la sensazione di essere in difficoltà”.

Cosa è cambiato all’intervallo?

“Sembrava che stavamo giocando più diretto e l’Empoli ci sembrava più basso. Noi comunque siamo usciti bene e abbiamo spinto tanto”.

Ora il play off di Champions…

“Purtroppo non ci sarò all’andata per il rosso, spero che la squadra possa fare bene il lavoro e li supporterò fino alla fine”.