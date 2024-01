Musah atteso contro l'Empoli: difficile il rientro di Okafor

La Gazzetta dello Sport cerca di fare un po' il punto sulla situazione infortuni questa mattina e soprattutto sui rientri in vista delle prossime partite. Nella giornata di ieri sia Yunus Musah che Noah Okafor si sono allenati ancora a parte: il primo manca dalla trasferta di Newcastle, il secondo dalla gara dopo, vinta in casa contro il Monza in campionato.

La rosea riporta che Musah dovrebbe rivedersi a Empoli nel fine settimana tra i convocati. Lo stesso non si può dire di Noah Okafor: lo svizzero è più probabile che possa rientrare dal weekend successivo, quando il Diavolo ospiterà la Roma. Intanto si attende anche il ritorno di Sportiello con la squadra che dovrebbe verificarsi a breve in settimana.