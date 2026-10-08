Musah raggiunge le 50 presenze con gli Stati Uniti: il messaggio social
MilanNews.it
Yunus Musah, centrocampista del Milan, ha commentato così la recente esperienza con la Nazionale degli Stati Uniti in questa lunghissima sosta lontano dai club e dalla Serie A. Il centrocampista rossonero, protagonista con l'USA e con la maglia numero 10 ha potuto festeggiare le cinquanta presenze in Nazionale. Questo il suo messaggio apparso sul proprio profilo Instagram:
"È stato un onore far parte di questo gruppo così emozionante. Un bel finale è stata la mia 50esima presenza con la Nazionale americana. Grazie a tutti coloro che hanno reso tutto questo possibile".
Pubblicità
News
Milan: c’è un allarme rosso. Sassuolo, mercato, calendario. E la grande manovra in FIGCdi Franco Ordine
Le più lette
2 Ramazzotti: "Con Endrick insieme a Pulisic, Moreira e Ramos, il Milan avrebbe una qualità e un potenziale notevoli"
4 La classifica dei giocatori con più presenze in nazionale: Modric può superare Messi nella prossima sosta
Primo Piano
Live MNLIVE MN - Premio Gentleman Fair Play: è di Pavlovic il miglior gol del Milan della scorsa stagione
Primo PianoCisse si è preso la scena anche in Nazionale: ora serve continuità, con Amorim chiamato a proteggerne la crescita
Carlo PellegattiAbebe Bikila? No, arciere di Sherwood. Perso l’equilibratore. Camarda: adesso o prestito! “Ghost”, non solo un film della Paramount
Antonio VitielloNewsNotizia che peserà tanto. Il Milan a gennaio ci riproverà. Il test che preoccupa Amorim
Pietro MazzaraPrimo PianoBoban, cannonate d'amore e di milanismo: Zvone serva da stimolo e non venga visto come un rosicone
La NBA Europe fa sul serio: vertici della lega a colloquio con dirigenti del Milan e di altri club. Il punto
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com