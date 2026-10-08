Musah raggiunge le 50 presenze con gli Stati Uniti: il messaggio social

Yunus Musah, centrocampista del Milan, ha commentato così la recente esperienza con la Nazionale degli Stati Uniti in questa lunghissima sosta lontano dai club e dalla Serie A. Il centrocampista rossonero, protagonista con l'USA e con la maglia numero 10 ha potuto festeggiare le cinquanta presenze in Nazionale. Questo il suo messaggio apparso sul proprio profilo Instagram:

"È stato un onore far parte di questo gruppo così emozionante. Un bel finale è stata la mia 50esima presenza con la Nazionale americana. Grazie a tutti coloro che hanno reso tutto questo possibile".