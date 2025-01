Musah su Conceiçao: "Ci sta trasmettendo tutto il suo carattere, ci ha dato fiducia"

Ai microfoni di Prime Video, che oggi trasmetterà in diretta esclusiva la partita, il centrocampista americano Yunus Musah ha parlato così. Questo un estratto delle sue considerazioni:

Su Sergio Conceicao: "Non è un segreto che è una persona con un carattere forte e che ce lo sta trasmettendo. È qua per aiutarci e siamo un gruppo unito insieme: ci aiuta e noi proviamo a portare i risultati in campo. Ogni allenatore viene con le sue idee, noi siamo qua per ascoltare: noi vogliamo vincere, come abbiamo fatto in Arabia per la Supercoppa. Questo ci ha dato fiducia e consapevolezza di poter vincere tanti altri trofei: è stato bello vincere un trofeo e abbiamo questa sensazione adesso, vogliamo farlo ancora".

DOVE VEDERE MILAN-GIRONA

Data: mercoledì 22 gennaio 2025

Ore: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: Amazon Prime Video

Web: MilanNews.it

