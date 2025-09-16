Naletilic: "Modric può dare tanto al Milan, è un fuoriclasse assoluto. Braida lo voleva già ai tempi del Tottenham"

Marko Naletilic, che fra gli altri rappresenta il centrocampista dell'Atalanta Mario Pasalic, è intervenuto a TuttoMercatoWeb.com e ha parlato anche di Luka Modric decisivo a 40 anni: "Non mi stupisce per niente. Lui al Milan può dare tanto sia in campo che nello spogliatoio.

In tutti sensi. È un fuoriclasse assoluto in tutti gli aspetti che si possano considerare. Parliamo di un esempio e un modello di come dovrebbe essere un qualsiasi sportivo".

"Quando giocava ancora nel Tottenham, ricordo che Braida pensò seriamente a lui durante un mercato estivo. Poi, per vari motivi legati al calciomercato, io non ho più approfondito la trattativa per conto del Milan e i rossoneri sono andati su altre piste".