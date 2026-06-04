Napoli, De Laurentiis: "Quando potremo annunciare l'allenatore, lo annunceremo"

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Aurelio De Laurentiis ha spiegato che non può ancora annunciare il nome del nuovo allenatore dopo l'addio di Antonio Conte

Durante la presentazione dei due ritiri estivi del Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato così in conferenza stampa del futuro della panchina azzurra dove dovrebbe arrivare Max Allegri al posto di Antonio Conte: "Quando presenterò l'allenatore? Posso presentare l'allenatore quando i regolamenti me lo concedono. Io non sono uno che va fuori dalle regole. Posso non essere d'accordo con le regole perché a volte sono fatte illo tempore e diventano stantie. Abbiamo accettato di partecipare a un concorso in cui ci sono delle regole e allora le rispettiamo. Quando potremo annunciare l'allenatore, lo annunceremo" riporta tuttonapoli.net.

Il Napoli ha già scelto Allegri per il dopo-Conte, ma prima di firmare il suo nuovo contratto il tecnico livornese deve risolvere il suo contratto con il Milan. Al momento le parti non hanno ancora trovato un'intesa e stanno continuando a trattare perchè arrivare ad un'intesa è nell'interesse sia del club di via Aldo Rossi che di Allegri.