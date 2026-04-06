Napoli-Milan: entrambe le squadre detengono un particolare record in campionato

vedi letture

Dopo l'ultima vittoria casalinga contro il Torino, il Milan di Massimiliano Allegri si appresta a prepare la delicata sfida contro il Napoli di Antonio Conte. Una partita che per entrambe le squadre potrebbe significare tantissimo in ottica Champions, e forse anche per qualcosa in più. I rossoneri hanno dalla propria parte la certezza di avere quasi tutta la rosa a propria disposizione. Solo Matteo Gabbia infatti, con ogni probabilità non sarà della partita. Una gara ricca di insidie e dal risultato storicamente mai scontato.

NUMERI E DATI VERSO NAPOLI-MILAN

Il Milan ha registrato solo tre sconfitte in questo campionato (18V, 9N) e solo due volte nell'era dei tre punti a vittoria è rimasto imbattuto in almeno 28 delle prime 31 gare di Serie A giocate in una singola stagione: nel 1995/96 (19V, 10) e nel 2003/04 (23V, 7N). Inoltre, Milan (14) e Napoli (12) sono le due squadre che hanno recuperato il maggior numero di punti da situazioni di svantaggio in questa Serie A. Inoltre, i rossoneri sono la formazione che ha conquistato più punti grazie a reti realizzate oltre il 75' (12), mentre gli azzurri sono quella che ne ha guadagnati di più segnando dopo l'80' (nove).

LE PAROLE DI MASSIMILIANO ALLEGRI IN CONFERENZA STAMPA

"Il calcio è fantastico, ma in 15 giorni si possono rovesciare 7 mesi di lavoro. Non dobbiamo esternare il fatto che vogliamo vincere, perché non serve a niente. Quando si lavora in un club come il Milan bisogna avere l'ambizione, ma tra l'averla e vincerla ce ne passa. Quindi dobbiamo continuare a vedere quelle dietro, anche perché rientrare in Champions è nelle nostre mani, così come lo scudetto è nelle mani dell'Inter. Per quanto riguarda la Nazionale sono dispiaciuto per la mancata qualificazione, però credo che da questa situazione bisogna coglierla come un'pportunità di crescita. Per quanto riguarda la partita di lunedì, è una partita bellissima da giocare. Si inizia il rush finale della stagione, il momento più bello ed importante della stagione perché ci avviciniamo al nostro traguardo, che è tornare in Champions. Manca ancora qualche vittoria, ma pensiamo a fare un passettino alla volta".