Napoli, sospiro di sollievo per Spalletti: Insigne, Lozano e Anguissa si allenano in gruppo

Il Napoli questa mattina si è allenato in vista della sfida contro l’Empoli. Come riportato dai colleghi di TMW, dopo una prima fase di attivazione, la squadra ha svolto esercitazioni sui calci piazzati oltreché a un lavoro tattico. Luciano Spalletti, tecnico dei partenopei, un sospiro di sollievo dato che Lorenzo Insigne, Hirving Lozano e André Zambo Anguissa si sono allenati in gruppo e potrebbero esserci contro gli uomini di Aurelio Andreazzoli. Personalizzato in campo per Victor Osimhen mentre Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly hanno lavorato in palestra.