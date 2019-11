Napoli, tegola Milik: il centravanti polacco a rischio per il Milan

Arek Milik ha lasciato il ritiro della nazionale per ritornare a Napoli, dopo aver accusato nuovamente problemi per una lesione ai muscoli addominali, lo stesso tipo di infortunio che ha subito questa estate. Così si apprende dalla Gazzetta dello Sport, che nella giornata di domani cominceranno le terapie per il recupero del giocatore. L'incontro di San Siro contro il Milan ad oggi è a forte rischio.