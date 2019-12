Natale, il Milan e la storia: rossoneri in campo due volte il 25 Dicembre

Sull'app ufficiale del Milan questa mattina è stato pubblicato un'editoriale speciale che ricorda due speciale occasioni in cui i rossoneri sono scesi in campo il giorno di Natale. Questo il racconto delle due insolite partite:

"Solo due volte nella sua Storia il Milan è sceso in campo nel giorno di Natale: nel 1938 in Coppa Italia e nel 1960 in Campionato. La partita di Coppa Italia risale al 25 dicembre 1938, era il primo turno. I rossoneri per la verità si chiamavano Milano per via di un diktat di carattere politico ed erano privi, per infortunio, di Aldo Boffi, il grande bomber della squadra milanista di quegli anni. Il risultato di quel Milano-Anconitana fu 4-0 per il Milan. Come terzino sinistro era stato schierato Bonizzoni, ma non Luigi "Cina", bensì Giuseppe. Si trattava di un serio e diligente titolare rossonero, tanto che il cremonese Giuseppe Bonizzoni fra il 1931 e il 1940 ha giocato ben 248 partite ufficiali in maglia rossonera.

Nevicava in quei giorni a Milano, ma per la partita di Coppa Italia, venne spalata la neve dal campo di gioco, dagli spalti e dalle vie di accesso a San Siro per i tifosi. Dopo la vittoria sull'Anconitana a Natale, Milan eliminato in semifinale dal Novara. Altro Natale in campo: a Bari, nel 1960, 0-0 in campionato. Una gara poco "natalizia" con tante ammonizioni. Milan criticato per le rudezze difensive e per non aver saputo vincere contro un Bari in nove a causa di due infortuni (all'epoca non erano previste le sostituzioni). A proposito del Santo Natale: il Milan fu la squadra che vide partire più tesserati per la Prima guerra mondiale. Narrano i libri di Storia che il 25 dicembre 1914, 100mila soldati tedeschi e britannici furono coinvolti in un certo numero di tregue spontanee e in molti casi vennero organizzate partite di calcio fra militari dei due rispettivi Paesi. "