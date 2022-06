Nations League, Germania-Italia 5-2: disfatta per gli azzurri in terra tedesca. Grave errore di Donnarumma

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

E' terminata da pochi minuti la sfida di Nations League tra Germania e Italia: la sfida si è conclusa sul risultato di 5-2 per i teutonici. Per la prima volta l'Italia perde contro la Germania nei novanta minuti in una competizione ufficiale. Non era mai successo, se non nel 2016, quando a Bordeaux i tedeschi erano passati, sì, ma ai rigori. I marcatori della sfida sono stati Kimmich, Gundogan, Werner (2) e Muller per la Germania mentre Gnonto e Bastoni per l'Italia. Tra i rossoneri in campo Calabria mentre un ex milanista - Donnarumma - è stato autore di un errore sulla seconda rete di Werner.