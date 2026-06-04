MN - Savicevic ricorda: "Dal '96 il Milan cominciò a comprare giocatori non all'altezza, come anche adesso"

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Dejan Savicevic, intervistato al podcast "Derbyssimo Legends x MilanNews" ha parlato di Silvio Berlusconi e di come lo capiva

Dejan Savicevic, detto "Il Genio", uno dei giocatori più eleganti ad aver vestito la maglia numero 10 del Milan e ancora oggi uno dei calciatori più amati dai tifosi rossoneri con qualche primavera in più, è stato protagonista del primo appuntamento podcast con ""Derbyssimo Legends x MilanNews" (CLICCA QUI per vedere la puntata completa su YouTube), intervistato da Stefano Fisico e Stefano Eranio. Ha parlato soprattutto del Milan del passato ma non è mancata qualche frecciatina anche sul presente.

C'è stato nel Milan qualcuno che non capiva il tuo modo di giocare?

"No. Nel Milan c'erano sempre giocatori da grande valore. Dal '96 la società cominciò a comprare giocatori non all'altezza, sbagliando alcuni acquisti degli stranieri. Quando si è aperto il mercato sono arrivati alcuni giocatori non all'altezza del Milan, come anche adesso".

Chi è stato il primo a capire il tuo calcio?

"Berlusconi".