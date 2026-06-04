Vincenzo Italiano verso la Turchia: il Besiktas in forte pressing
Vincenzo Italiano, nonostante le ottime esperienze prima con la Fiorentina per tre anni e poi con il Bologna per due, rimane ancora a spasso. Al termine della stagione il tecnico ha incontrato la società rossoblù, con cui godeva ancora di un anno di contratto, comunicando la sua decisione di non voler proseguire insieme: le parti si sono lasciate serenamente e senza rancori. E se Italiano sperava in una panchina come quella del Napoli o del Milan, è stato deluso: i partenopei hanno scelto Allegri, i rossoneri non sembrano orientati su profili italiani e non hanno mai bussato alla sua porta.
Vincenzo Italiano è stato tagliato fuori dal calcio italiano, per il momento, e per questa ragione potrebbe tentare una nuova esperienza all'estero. In questo senso già da alcuni giorni viene registrato un forte interesse del Besiktas, come riportato dal gironalista esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio. Secondo l'indiscrezione, il club turco sarebbe in forte pressing su Vincenzo Italiano con cui vorrebbe convolare quanto prima a nozze per poter iniziare a programmare la prossima stagione.
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