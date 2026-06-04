MN - Ag. Allegri: "Gran parte delle proprietà dei nostri club sono straniere e non hanno legame con il territorio"

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Giovanni Branchini, agente di Massimiliano Allegri ex tecnico del Milan, ha parlato del problema delle proprietà straniere nel calcio italiano

È in corso in centro a Milano la presentazione del nuovo libro del collega Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, dal titolo: "Per vincere domani. Come il calcio italiano può uscire dalla sua crisi più nera". Ospite dal palco, tra gli altri, anche l'agente Giovanni Branchini, procuratore in particolare dell'ex tecnico del Milan Massimiliano Allegri. Di seguito si riporta un estratto delle parole di Branchini, raccolte sul posto dall'inviato della redazione di MilanNews.it.

Le parole di Giovanni Branchini, agente di Massimiliano Allegri: “Oggi viviamo un altro grande problema: gran parte delle proprietà dei nostri club sono straniere e non hanno un legame con il territorio. Va recuperata competenza e dedizione. Quando ho iniziato nei settori giovanili erano pochissimi. Chi aiutavano i ragazzi erano ex giocatori che non avevano contratto, ma aiutavano i più piccoli per passione. Lo facevano per passione sperando che un giorno quel ragazzo debuttasse in Nazionale. Questo va recuperato, perché se non c’è passione per lo sport, non ci potranno essere soluzioni”