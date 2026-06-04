Serie A, domani il calendario 2026/2027: tutti i criteri di compilazione

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Domani verrà svelata la Serie A 2026/2027: la Lega ha reso noti tutti i criteri di compilazione del calendario che si comporrà domani alle 18.30

Domani alle ore 18.30 la Serie A conoscerà il suo nuovo calendario. Campionato finito da meno di due settimane ma si pensa già alla prossima stagione, che prenderà il via ufficialmente il 1° luglio come ogni anno. Come sempre venti le squadre coinvolte, tra cui il Milan e le tre neopromosse Venezia, Frosinone e Monza. La Lega di Serie A ha pubblicato tutti i criteri di compilazione del calendario, che vengono illustrati qui di seguito.

SERIE A 2026/2027: TUTTI I CRITERI

I criteri da seguire per la formazione del calendario Serie A Enilive 2026/2027

3 FINESTRE FIFA ANZICHÉ 4: A partire dalla Stagione 2026/27 ci sarà l’accorpamento delle finestre FIFA di Settembre e Ottobre in un’unica sosta con 4 date per le nazionali e il Campionato si interromperà consecutivamente domenica 27 settembre e domenica 4 ottobre 2026.

ASIMMETRIA: La sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno.

8 GIORNATE: Un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria.

TURNI INFRASETTIMANALI: Le giornate 9 (28 ottobre) e 18 (6 gennaio) saranno i due turni infrasettimanali del Campionato Serie A Enilive 2026/2027.

DERBY: Calendarizzati in giornate diverse e non alla prima o all’ultima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale (giornata 9).

GARE TRA SQUADRE PARTECIPANTI ALLE COMPETIZIONI EUROPEE: Le Società partecipanti alla UEFA Champions League non affrontano le Società partecipanti alla UEFA Europa League ed alla UEFA Europa Conference League nelle giornate 7ª, 21ª, 25ª, 28ª, 31ª, 34ª comprese tra due turni di Competizioni UEFA “back to back” e per la 4ª giornata limitatamente alle Società partecipanti alla UEFA Europa League.

ALTERNANZA: È prevista alternanza degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società: INTER-MILAN, LAZIO-ROMA, JUVENTUS-TORINO.