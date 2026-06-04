MN - Vierchowod sicuro: “Io richiamerei Maldini. Ibrahimovic deve pensare solo al Milan, non ad altro”

MilanNews.it

vedi letture

Oggi alle 18:50 News di di Fonti preferite

Pietro Vierchowod ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews e ha trattato vari temi, tra i quali quello del crollo avuto dal Milan negli ultimi due mesi e nella gara contro il Cagliari.