MN - Vierchowod sicuro: “Io richiamerei Maldini. Ibrahimovic deve pensare solo al Milan, non ad altro”

MN - Vierchowod sicuro: “Io richiamerei Maldini. Ibrahimovic deve pensare solo al Milan, non ad altro”MilanNews.it
Oggi alle 18:50News
di Andrea La Manna
Pietro Vierchowod ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews e ha trattato vari temi, tra i quali quello del crollo avuto dal Milan negli ultimi due mesi e nella gara contro il Cagliari.

Alla presentazione del podcast "Derbyssimo Legends", la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Pietro Vierchowod il quale ha trattato vari temi, dalla stagione appena conclusa a quello che succederà nel prossimo futuro in casa rossonera. Di seguito un estratto delle sue parole.

Ad oggi il Milan non ha ancora individuati i sostituti, tu chi chiameresti se fossi il proprietario del Milan?
“Io richiamerei Maldini però ho letto che la proprietà non lo vuole quindi è giusto che faccia le sue valutazioni. Sugli allenatori prenderei Guardiola perché mi piace, però capisco sia difficile”.

Ibrahimovic tra poco partirà per gli USA, come giudichi questa cosa?
“Avere il ruolo di quello che deve formare la squadra il prossimo anno deve prima di tutto pensare al Milan, non ad altro. Questa è una scelta che la società avrebbe dovuto fare prima”.