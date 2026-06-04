Pavlovic salterà l'amichevole di questa notte contro il Messico di Gimenez

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Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, salterà l'amichevole in programma stanotte alle 4 italiane tra la sua Serbia e il Messico di Gimenez

Una delle grande escluse al Mondiale di calcio che inizierà tra una settimana è la Serbia che ha mancato la qualificazione, proprio come l'Italia. Questa notte, però, la nazionale dei Balcani sarà comunque in Nord America per giocare un'amichevole e fare da sparring partner a una delle nazioni ospitanti: il Messico. In campo - e nemmeno tra i convocati - c'è il calciatore del Milan Strahinja Pavlovic, esonerato dall'impegno insieme a due compagni dal CT Paunovic. Non ci sarà la sfida rossonera con il centravanti messicano Santiago Gimenez.

Dopo gli 89 minuti trascorsi in campo nell'umiliazione subita da Capo Verde che ha vinto 3-0 contro la Serbia, Pavlovic ha lasciato il ritiro come da accordi previ con il commissario tecnico. Paunovic ha motivato così nei giorni scorsi questa decisione, come riporta il sito della federazione calcistica serrba: "Con Strahinja, ancora prima del viaggio in Portogallo, avevamo stabilito un accordo affinché, a causa della grande stanchezza e della stagione estremamente faticosa che si lascia alle spalle, giocasse solo la partita contro Capo Verde".